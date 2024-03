Lucas Digne et Moussa Diaby sauvent Aston Villa à la dernière minute

Luton Town 2-3 Aston Villa

Buts : Watkins (24e, 38e) et Digne (89e) pour les Villans // Chong (66e) et Morris (72e) pour les Hatters.

French connexion.

Alors qu’Aston Villa menaient tranquillement 0-2 sur la pelouse du promu Luton Town ce samedi, grâce à un doublé d’Ollie Watkins, les hommes d’Unai Emery ont vu les Hatters revenir au score. Heureusement pour les Villans, l’ancien technicien du PSG a fait entrer Moussa Diaby et Lucas Digne à dix minutes du coup de sifflet final. Ce coaching s’est avéré gagnant, puisqu’à la 89e minute, le premier nommé a adressé une merveille de centre depuis la droite vers le second, qui a su conclure de la tête, dans un angle fermé.

C’est le premier but de l’international français (46 sélections) en Premier League depuis le 6 novembre 2022 (contre Manchester United). Cette réalisation est capitale puisqu’elle permet à l’équipe de Birmingham de rester quatrième et de garder cinq longueurs d’avance sur Tottenham, vainqueur de Crystal Palace (3-1) un peu plus tôt dans l’après-midi et qui compte un match de retard. Arsenal n’est plus qu’à trois points d’Aston Villa, tandis que les Gunners se déplacent à Sheffield ce lundi.

Tout ça pour encore être réserviste à l’Euro.