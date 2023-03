Lionel Messi franchit la barre des 100 buts avec l’Argentine

Le triplé de la centaine.

Dans la nuit du 28 au 29 mars, la sélection argentine a corrigé Curaçao en match amical par un score de tennis (7-0). Une victoire qui serait restée anecdotique si le capitaine de l’Albiceleste, Lionel Messi, n’avait pas franchi le cap des 100 buts en sélection.

Et il n’a pas fallu attendre la fin de la partie pour voir La Pulga inscrire son centième pion face à son public. Après un service parfait de Giovanni Lo Celso, le numéro 10 argentin est venu tromper la vigilance du gardien Eloy Room dès la 20e minute. S’en est suivi un festival offensif de la part des hommes de Lionel Scaloni. Auteur d’un triplé, le joueur parisien s’est adjugé le ballon du match et rejoint Cristiano Ronaldo (122 buts) et Ali Daei (109) dans le cercle fermé des joueurs qui ont inscrit 100 buts en sélection.

Dix-sept ans après son premier, le 1er mars 2006 face à la Croatie, Lionel Messi n’est plus qu’à six buts de doubler le score de Gabriel Batistuta, deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine avec 54 réalisations.

