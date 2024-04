L’incroyable stat de Kylian Mbappé en Ligue des champions

Sur les traces de son idole.

Double buteur sur la pelouse du stade olympique de Montjuïc pour sceller la qualification parisienne face au Barça, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré décisif dans une rencontre de phase finale de Ligue des champions. De quoi propulser le n°7 rouge et bleu à la deuxième place des meilleurs buteurs en C1 une fois l’hiver et le printemps venus, dépassant Karim Benzema et revenant à huit longueurs de Cristiano Ronaldo, large leader de la catégorie.

15 – Buts à l'extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions : Cristiano Ronaldo 23 Kylian Mbappé 15 ⬆️ Karim Benzema 14 ⬇️ Lionel Messi 12 Sadio Mané 10 Gotha. pic.twitter.com/u3gM7dMQPo — OptaJean (@OptaJean) April 17, 2024

Déjà buteur à trois reprises lors de la double confrontation face à la Real Sociedad, Mbappé a inscrit cinq de ses quinze pions cette saison, soit un de moins qu’en 2021, quand il avait rayonné face au… Barça puis au Bayern Munich. Il n’a en revanche jamais marqué une fois le dernier carré venu, sous la tunique parisienne.

L’occasion sera belle face au Borussia Dortmund, l’une de ses victimes préférées.