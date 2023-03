L’improbable but d’Alexis Sánchez avec le Chili

Mieux vaut un but rigolo qu’un joli poteau.

Alexis Sánchez a grandement participé à la victoire du Chili face au Paraguay dans la nuit du 27 au 28 mars. Auteur d’un doublé, le joueur de l’Olympique de Marseille a arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à un but complètement improbable et confirme son statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection chilienne avec ses désormais 52 buts.

#LaRojaXCHV | ¡GOOOOOL DE CHILE! Alexis sorprende a todos y mete un gol olímpico en el epílogo del partido 🇨🇱 3-2 🇵🇾 ⌚️ 90+2' 👉 Minuto a minuto https://t.co/KagSog7vUz 📡En vivo https://t.co/rRO6YeWzQP 📺 PlutoTV https://t.co/UiLsCfqFGe pic.twitter.com/NmZiocCZF5 — CHV Noticias (@CHVNoticias) March 28, 2023

Sur un corner a priori anodin, le portier paraguayen Antony Silva voit le ballon rebondir juste devant lui avant de heurter son épaule et de terminer sa course au fond de sa cage. Un but cruel qui voit la Roja l’emporter alors qu’elle était menée jusqu’à la 76e minute.

Dommage que l’émission Vidéo Gag n’existe plus en 2023.

Pronostic Chili Paraguay : Analyse, cotes et prono du match amical international