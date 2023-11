Pronostic Chili Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026

Le Chili retrouve du piquant face au Paraguay

Absent des deux derniers Mondiaux, le Chili a bon espoir de décrocher son ticket avec l’élargissement de la compétition pour 2026, mais ce n’est pas encore fait. Pour le moment, la sélection chilienne occupe l’une des plus mauvaises places, celle de 8e, qui ne permet ni de se qualifier ni de disputer les barrages. Cependant, le Chili possède le même nombre de points que l’Équateur et le Paraguay. Depuis le début de la compétition, le Chili s’est incliné en déplacement contre l’Uruguay et le Venezuela, mais s’est montré solide à domicile avec une victoire contre le Pérou (2-0) et un nul contre la Colombie (0-0). Pour ce rassemblement, Berizzo s’appuiera sur Sanchez, Brereton Diaz, Medel ou Maripan.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Paraguay a également manqué les derniers grands rendez-vous internationaux, mais surtout il semble manquer de talent. Pour le moment, le Paraguay occupe la 7e place, celle de barragiste. Lors des premières rencontres, les Paraguayens ont seulement battu la Bolivie (1-0) qui semble être la plus modeste équipe de ce championnat, pour un nul au Pérou. Lors des autres rencontres, la Albirroja s’est inclinée contre l’Argentine et le Venezuela. Les hommes forts de cette équipe sont Almiron de Newcastle, Sanabria du Torino et Gomez de Palmeiras. Au regard des difficultés offensives rencontrées par sa formation, le sélectionneur paraguayen n’a pas hésité à rappeler Oscar Cardozo. L’ancien attaquant du Benfica joue à Libertad à 40 ans. À domicile, le Chili a l’opportunité de se replacer dans la course à la qualif face à des Paraguayens qui n’ont marqué qu’un but depuis le début des éliminatoires.

► Le pari « Victoire Chili » est coté à 1,78 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 178€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,50 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Chili – Paraguay :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Chili Paraguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'improbable but d'Alexis Sánchez avec le Chili