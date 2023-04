Ligue 1 : Les finalistes du prix Marc-Vivien Foé sont connus

« Saga Africa ! »

On connaît l’identité des 11 finalistes du prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 sur une saison. Candidat à sa propre succession puisque vainqueur de l’édition 2022, l’Ivoirien Seko Fofana est dans la liste avec son partenaire lensois, le Ghanéen Salis Abdul Samed. Le Parisien Achraf Hakimi (Maroc) et le Marseillais Chancel Mbemba font partie des nommés, tout comme les Rémois Yunis Abdelhamid (Maroc) et Marshall Munetsi (Zimbabwe). Arrivé à Nice cet hiver, le Nigérian Terem Moffi n’est pas oublié. Le Troyen Mama Baldé (Guinée-Bissau), le Monégasque Mohamed Camara (Mali), le Rennais Hamari Traoré (Mali) et évidemment le Sénégalais de Strasbourg Habib Diallo sont les quatre derniers noms figurant sur cette liste.

🔴 URGENT – Football: la liste des 11 nommés pour le Prix Marc-Vivien Foé 2023 https://t.co/lKWm1thKGg pic.twitter.com/uHvJWwC4Co — RFI (@RFI) April 17, 2023

Les représentants du football africain dans le championnat de France de Ligue 1 ayant été annoncés lundi soir par RFI, qui décerne cette distinction avec France 24, connaîtront leur ambassadeur le 30 mai. Une centaine d’anciens joueurs et journalistes connus pour leur connaissance du football français et africain forment le jury de cette élection.

Une petite récompense pour le RC Lens ou un changement de club ?

Un grand pas pour le titre, un petit match pour le PSG