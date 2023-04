L’hymne anglais massacré en Italie

Le flop du match ne portait pas de crampons ce jeudi soir.

Vainqueurs du choc de la soirée en terres italiennes (1-2), les Anglais garderont sans doute un souvenir désagréable de leur avant-match au stade Diego Maradona de Naples. Invitée à interpréter God Save The King en l’honneur de l’équipe d’Angleterre, la chanteuse italienne Ellynora a complètement manqué sa prestation : départ en décalage avec la musique, hésitations… Un véritable sacrilège au point que certains évoquent avec ironie un « crime contre l’hymne national ».

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched 😭 #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl

— Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023