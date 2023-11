L’homme d’affaires José Manuel Villarejo réitère ses accusations contre le Real Madrid et le FC Barcelone

Le move de quelqu’un qui n’a plus rien à perdre.

L’ex-commissaire de police José Manuel Villarejo, actuellement en procès pour des faits de « corruption » et d’« appartenance à une organisation criminelle », était invité sur la radio catalane RAC1 ce mercredi soir. Il y a réitéré les accusations de corruption et de paiement des arbitres qu’il avait formulées il y a un mois sur cette même radio à l’encontre des ex-présidents du FC Barcelone Sandro Rossell (2010-2014) et Josep Maria Bartomeu (2014-2020), de l’actuel président Joan Laporta et de Florentino Perez, actuel président du Real Madrid.

Villarejo s’est exprimé à la radio suite à sa rencontre avec des représentants de Barcelone, qui auraient tenté de le convaincre de retirer ses accusations, ce qu’il n’a aucune envie de faire : « Je dis la vérité et je suis prêt à passer au détecteur de mensonges ». Concernant le Real Madrid, il avance que la Maison blanche achetait les arbitres « avant le Barça » et affirme avoir de nombreux témoignages qui confirment ses dires. En revanche toutes les preuves sont dans ses dossiers d’enquête, que la justice a saisis, et dont il ne possède pas de copie. « J’espère qu’ils seront déclassifiés, parce que je serais ravi de prouver tout ce que je dis », a-t-il conclu.

C’est quand même ballot ça.

Pour Gerard Piqué, le Real Madrid est « une équipe qui ne transmet rien »