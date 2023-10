Le Real Madrid s’attaque à un ancien commissaire de police

Florentino Pérez plus rapide à dégainer que Lucky Luke.

Le Real Madrid a annoncé lundi, via un communiqué, la mise en place « immédiate » de « l’action judiciaire correspondante » suite aux propos de l’ex-commissaire José Manuel Villarejo. L’homme en question a accusé le matin-même, sur la radio catalane Rac1, le club madrilène d’avoir « soudoyé des arbitres avant le Barça ». Concrètement, le Real Madrid considère ces accusations comme « fausses », ce qui pourrait signifier une plainte pour diffamation.

S’il mentionne Sandro Rossel, président du Barça entre 2010 et 2014, déjà accusé de délit de corruption dans l’affaire Negreira avec Josep Maria Bartomeu, président du club catalan entre 2014 et 2020, Villarejo cible Florentino Pérez, actuel président du Real Madrid, qu’il accuse aussi de corruption, mais considère comme « intouchable ». Par ailleurs, l’ancien commissaire espagnol est en procès depuis octobre 2021 pour des faits de « corruption » et « appartenance à une organisation criminelle ».

Comme quoi l’hôpital, la charité, tout ça…

