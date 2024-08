Les Girondins de Bordeaux ont bouclé leur effectif pour leurs débuts en National 2

Ça joue la Ligue des champions sur FIFA.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé le nom des joueurs qui évolueront en National 2 cette saison. Face aux Voltigeurs de Châteaubriand, au Stade briochin et au Poiré-sur-Vie, 24 footballeurs tenteront de faire remonter le sextuple champion de France, sous les ordres de Bruno Irles. Certains d’entre eux évolueront avec l’équipe réserve, en N3. Bordeaux débute face au Stade poitevin, ce 31 août.

Un cocktail d’expérience, de jeunesse et de cru, le tout avec un million de budget, et toujours Gérard Lopez. Paul Baysse et Rio Mavuba ont repris une licence, et pourront apporter leur expérience s’ils sont prêts physiquement. Bordeaux pourra également compter, en plus de plusieurs joueurs confirmés de National 2, sur Yanis Merdji, 30 ans et 180 matchs de Ligue 2 dans les pattes et la saison dernière à Concarneau. Des anciens de divisions professionnelles rejoignent le club au scapulaire, comme l’ancien Dunkerquois Driss Trichard.

Quatre jeunes du centre de formation, déjà au club la saison dernière, rempilent. Ils retrouveront des anciens du Haillan, qui reviennent, comme Over Mandanda. Le petit frère de Steve gardera les buts des Bordelais.

MERCATO 🔵⚪ Le Club compte officiellement 24 licenciés pour les deux équipes seniors. Nous vous présentons tous les joueurs du Club ⤵️ ➡️ https://t.co/8iRCSxeV4o#MarineEtBlanc pic.twitter.com/8Icd2UjW8b — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 28, 2024

Mais que diable vont-ils faire dans cette galère ?

