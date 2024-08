Dado Pršo intègre le staff de Bordeaux

Comme un air de notre bonne vieille Ligue 1.

Administrativement rétrogradés en National 2, les Girondins de Bordeaux entament leur reconstruction dès à présent. Ainsi, après avoir nommé Bruno Irles comme nouvel entraîneur et John Williams comme recruteur bénévole, le club girondin a décidé d’intégrer Dado Pršo en qualité d’entraîneur adjoint. Comme l’annonce France Bleu Gironde, l’ancien attaquant croate (306 matchs en professionnel, 32 capes et 9 buts en sélection) apportera en effet son expérience à une équipe composée quasi exclusivement de jeunes joueurs, semi-pros pour la plupart. Pršo aurait signé un contrat de deux ans, avec une année de bonus en cas de montée en National.

Jusqu’ici, Dado Pršo s’était chargé d’entraîner les attaquants du Pau FC – déjà sous la houlette de Bruno Irles – et a entamé une carrière de dirigeant début 2020, en rachetant conjointement avec le président de Pau, Bernard Laporte-Fray, 40% de l’académie sénégalaise Demba Diop FC, afin d’en faire un centre de formation satellite. Pršo et Irles se connaissent très bien, pour avoir été coéquipiers à l’AS Monaco deux ans et demi durant (1999 à 2001).

