Jocelyn Gourvennec : « Personne ne mérite de perdre la vie en venant à un match »

Samedi soir en marge du match Nantes-Nice, un supporter nantais a été mortellement blessé au couteau, au cours d’une rixe mêlant des fans des Canaris à des chauffeurs VTC transportant des supporters niçois. Lundi soir, l’un des chauffeurs VTC a été mis en examen pour homicide volontaire. En conférence de presse ce jeudi, le nouvel entraîneur jaune et vert Jocelyn Gourvennec est de nouveau revenu sur ce triste épisode.

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/QLcaa_oIjuE?si=B4AcwmzKYq6UvJzz&start=1230" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

« C’est un vrai sujet, on en a parlé après le match, a déclaré le technicien. On a ensuite su, tard dans la soirée, que Maxime, le supporter, n’était plus entre la vie et la mort mais était décédé. On ne peut que déplorer son décès. Il ne méritait pas de perdre la vie en venant à un match de foot. Personne ne mérite de perdre la vie en venant à un match de foot. Pour moi c’est inconcevable. Évidemment que l’on est tous touchés. Les joueurs en ont encore reparlé en début de semaine, on en a parlé ensemble. C’est un vrai drame et j’espère qu’on ne vivra plus ça. C’est dur. »

Moussa Sissoko s’est également exprimé sur le sujet : « C’est dramatique, on est très peinés pour ce supporter et toute sa famille. C’est quelque chose qu’on ne souhaite pas voir, qui n’a pas lieu d’être. C’est grave la perte d’une personne, c’est touchant pour tout le monde. »

