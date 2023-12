Mort du supporter nantais : le principal suspect conteste avoir eu une intention homicide

Un supporter nantais a été mortellement blessé, samedi soir aux alentours de la Beaujoire en marge de la rencontre Nantes-Nice, lors d’une rixe ayant démarré après que des supporters nantais ont pris à partie un convoi de VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) transportant des fans niçois. Il avait été touché par deux fois à l’arme blanche (un couteau). À la suite de cette soirée tragique et mouvementée, un chauffeur VTC de 35 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et extorsion avec arme ; il a été incarcéré dans l’attente du débat, puisqu’il a demandé un délai. Un autre conducteur de 24 ans a été inculpé pour « violences volontaires » et « altération de preuves », et placé sous contrôle judiciaire. Les avocats du premier nommé, Me Benoît Poquet (du barreau de Nantes) et Me Julien Plouton (du barreau de Bordeaux), ont publié un communiqué ce mardi.

« Notre client s’est exprimé hier soir (lundi) devant le magistrat instructeur dans le cadre de longues déclarations spontanées, ont-ils déclaré. Il est dévasté par l’issue tragique de cette funeste soirée […]. Il conteste fermement avoir eu une quelconque intention homicide et espère que l’information judiciaire permettra de restituer aux faits une plus juste qualification juridique. Il entend en outre rappeler qu’il exerçait ce soir-là son travail de chauffeur VTC lorsque le convoi dans lequel il circulait a été encerclé, puis violemment agressé, par une centaine de personnes, dont certains individus cagoulés, à son arrivée aux abords du stade. Ces individus souhaitaient manifestement en découdre avec ses passagers qu’il a tenté de protéger. […] C’est donc dans ce contexte d’ultraviolence, auquel il n’avait jamais imaginé devoir un jour être confronté, que les faits se sont déroulés alors qu’il devait le soir même rejoindre sa famille et ses proches pour fêter son anniversaire. Les chauffeurs VTC du convoi avaient pourtant pris la peine de contacter préalablement à leur déplacement la police pour se faire communiquer l’itinéraire le plus sûr.

À noter que des plaintes ont été déposées par des chauffeurs, et supporters niçois, pour des faits de « violences aggravées » et « destructions aggravées ».

À Nantes, un mort et des questions