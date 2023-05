Le raté de Rémy Cabella bat un record d’inefficacité en Ligue 1

Les matricules RC7 et CR7 ne sont pas si éloignés. Sur le terrain en revanche, on voit bien la différence.

Rémy Cabella s’est illustré par sa maladresse samedi lors de la défaite du LOSC contre Reims (1-0). Edon Zhegrova lui a offert une balle de but en or à la 56e minute, mais l’ancien Marseillais, à moins d’un mètre de la cage, a manqué son plat du pied, permettant au gardien Yehvann Diouf de sortir le ballon in extremis et d’éviter l’égalisation. Une situation qui, selon Opta, aurait dû se transformer en but dans 96% des cas. Cabella a ainsi arraché le titre honorifique de la plus haute valeur d’un expected goal pour un tir qui n’a pas fini au fond des filets.

0.96 – Le tir de Rémy Cabella face à Reims a une valeur Expected Goals de 0.96, soit la plus haute valeur xG pour un tir ne se terminant pas par un but cette saison en Ligue 1. Immanquable. pic.twitter.com/Zygwo6AJIY — OptaJean (@OptaJean) May 6, 2023

Les boules pour les Dogues.

Reims punit Lille