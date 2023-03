Le PSG totalement décimé en défense pour affronter Rennes

Ça manque d’un Milan Škriniar.

À la veille de la réception de Rennes au Parc des Princes, le PSG a communiqué son groupe pour ce rendez-vous, et un élément sort du lot : le club de la capitale se présentera absolument décimé en défense. Déjà privé de Presnel Kimpembe pour de longs mois, Christophe Galtier va également devoir se passer de Marquinhos et de Sergio Ramos ce dimanche, ainsi que d’Achraf Hakimi et de Nordi Mukiele dans le couloir droit.

🆗✊ Le groupe parisien pour la réception de Rennes au Parc des Princes 🔜 #PSGSRFC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 18, 2023

Ces forfaits poussent le technicien français à convoquer de nombreux jeunes dans son groupe, notamment Nehemiah Fernandez-Veliz et Hugo Lamy, deux jeunes défenseurs âgés respectivement de 18 et 19 ans. À noter aussi au milieu le forfait de Carlos Soler, alors que Lionel Messi, embêté par ses adducteurs, est bien présent dans le groupe.

Reste à savoir s’il quittera la rencontre en plein milieu ou pas.

Psychodrame au PSG : Lionel Messi aurait quitté l'entraînement