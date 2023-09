Le bon coup de gueule de Franck Haise face aux critiques de son RC Lens

Déjà prêt à se faire chicoter.

Le retour du RC Lens en Ligue des champions semblait accompagné d’un vent de fraîcheur qui ferait un bien fou au football français, si maladroit sur la scène européenne. Pourtant, à l’heure d’affronter le Séville FC, sept fois vainqueur de la Ligue Europa, les Artésiens sont bons derniers de Ligue 1 et bien loin du niveau affiché ces dernières saisons. Pas de quoi faire paniquer Franck Haise. « Je préférerais avoir une meilleure situation, mais enfin, bon, il y a trois ans, on était promus en Ligue 1, a expliqué l’entraîneur à La Voix du Nord. Je ne veux pas être vulgaire, mais putain, ouvrez les yeux ! On a fait de super choses, je veux bien qu’on ait un statut, pas de problème. Mais on veut continuer à pérenniser le club en Ligue 1. Si vous me dites : “Cette année vous finissez onzièmes, vous avez gagné un match et fait un nul en Ligue des champions.” Je vous réponds oui, pas de problème. »

Un objectif minimal qui ne fait pas les affaires de l’indice UEFA français certes, mais qui remet les pieds sur terre quant à la situation des Sang et Or. « On a deux joueurs qui ont quatre matchs de Ligue des champions dans l’effectif et encore, peut-être avec des barrages. Dans le staff, personne n’en a joué. Donc si cette compétition-là, on ne la prend pas avec beaucoup de plaisir, c’est qu’on est vraiment des vieux cons, ou des jeunes cons », appuie Franck Haise durant l’entretien, expliquant dédramatiser l’événement auprès de son effectif.

Il faut prévenir le PSG que l’éventuel échec lensois n’est pas une excuse pour encore sortir en huitièmes.

Haise : « Il faut faire face »