L’Atlético écarte Séville et file en demi-finales de la Coupe du Roi

Atlético de Madrid 1-0 Séville FC

But : Depay (79e)

Les doigts dans les oreilles.

Longtemps incapable de forcer le verrou sévillan, l’Atlético de Madrid s’en est remis à Memphis Depay pour s’imposer en fin de match et composter son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Roi (1-0).

Malgré une entame encourageante de la part des visiteurs, bien décidés à offrir une belle célébration pour le 134e anniversaire du club, c’est bien l’Atlético qui pense ouvrir le score grâce à un penalty obtenu pour Nahuel Molina, bousculé par Marcão. Malheureusement pour les Colchoneros, Antoine Griezmann glisse et envoie son ballon loin au-dessus de la transversale (26e). Un coup franc non cadré de Rodrigo De Paul plus tard (40e), les deux équipes se quittent dos à dos au terme d’un triste premier acte.

Griezmann se signale à nouveau au retour des vestiaires, mais ne trouve pas le cadre sur un magnifique geste acrobatique (53e). Et quand l’attaquant tricolore parvient enfin à marquer, il est hors jeu (60e). Les Madrilènes s’en remettent finalement aux entrants pour forcer la décision : auteur d’un petit pont sur Sergio Ramos, Angel Correa sert parfaitement Memphis Depay pour débloquer enfin le tableau d’affichage (1-0, 79e). Bien timorés (ou trop limités) jusqu’alors, les Andalous essaient de revenir, mais Ramos ne peut cadrer à bout portant sur corner (85e) et surtout la VAR fait encore des siennes, annulant le penalty sifflé pour un tacle non maîtrisé de Marcos Llorente sur Erik Lamela (90e+7). Pas de quoi calmer les débats sur la vidéo de l’autre côté des Pyrénées.

Avec Majorque, la Real Sociedad et l’Athletic Club, le dernier carré affiche désormais complet.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Gimenez, Witsel, Hermoso – Molina (Llorente, 56e), De Paul, Koke, S. Ñíguez (Barrios, 56e), Lino – Griezmann (Correa, 66e), Morata (Depay, 66e). Entraîneur : Diego Simeone.

Séville (3-5-2) : Nyland – Marcão, Ramos, Kouassi – Navas (Juanlu, 70e), Sow (Mir, 83e), Soumaré, Torres (Rakitić, 51e), Pedrosa (Acuña, 83e) – Ocampos, Bernal (Lamela, 70e). Entraîneur : Quique Sánchez Flores.

En déplacement, des supporters sévillans décèdent dans un accident de circulation