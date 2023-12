Pronostic Atlético de Madrid Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético reste dans la course au titre en battant Séville

Qualifié pour les huitièmes de C1 en finissant en tête de sa poule et invaincu, l’Atlético peut maintenant tenter de revenir sur le leader Gérone en Liga. Le retard a été pris sur les rencontres à l’extérieur avec des revers contre le Barça (1-0) et Bilbao (2-0) notamment. Mais à la maison, c’était un sans-faute (24 points sur 24 possibles), avant ce match nul concédé contre Getafe cette semaine (3-3), en ayant joué quasiment tout le match en infériorité numérique. Simeone ne pourra toujours pas aligner Lemar et Vitolo, blessés de longue date, ni le défenseur titulaire Gimenez. En revanche, il a pu faire tourner quelques joueurs contre Getafe dans la semaine, notamment Morata (14 buts TCC) qui a claqué un but en sortie de banc, et qui devrait être frais et titulaire d’entrée. On retrouvera aussi le maître à jouer de cette équipe qui se transforme souvent en buteur, le Français Griezmann (16 buts TCC). Le capital Lino (4 buts, 5 passes TCC) et le portier Oblak devraient eux aussi démarrer.

Éliminé en C1, Séville va pouvoir se consacrer à la Liga, car la saison est bien mal embarquée. Fort heureusement, les Sévillans ont battu le promu Grenade (0-3), ce qui les place à la 13e place. La zone rouge reste menaçante, puisqu’elle n’est que 3 points derrière. Les récentes défaites contre Majorque (1-0) et Getafe (0-3) montrent les difficultés éprouvées par les hommes de Sanchez Flores. Les Andalous devront faire avec un nombre incalculable d’absences : Sow, Lukebakio, Lamela, Kouassi, Badé et Acuna, ainsi que les moins importants Diaz, Fernando, Jordan, Navais ou Nyland, tous forfaits samedi. La bonne nouvelle, c’est que Rakitic a purgé sa suspension et fait son retour. En attaque, le duo En-Nesyri (7 buts TCC) – Ocampos (3 buts, 1 passe TCC) débutera, et Ramos (4 buts déjà depuis son retour en Liga) dirigera la défense. Le club de la capitale est favori étant donné qu’il joue à la maison et que l’équipe type est au complet. À l’inverse, Séville doit faire avec une longue liste d’absents en plus de ses performances très moyennes. Morata (14 buts TCC) a pu être ménagé cette semaine, et il devrait démarrer samedi.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

