L'addiction aux paris de Fagioli confirmée par son agent, Tonali très impliqué

Le mal est profond.

Alors que l’enquête autour de l’affaire des paris illégaux suit son cours en Italie, l’agent de Nicolò Fagioli s’est exprimé auprès du journal La Repubblica, admettant que son client était « addict aux paris » (il aurait dépensé plus d’un million d’euros dans ces jeux). Les problèmes auraient émergé avant le début de leur collaboration, mais son comportement serait « exemplaire » depuis qu’ils ont commencé à travailler ensemble. Il ajoute aussi qu’il a convaincu le joueur de se dénoncer auprès du procureur de Turin, une démarche qui pourrait diminuer la sanction encourue par l’Italien.

Les révélations ne s’arrêtent pas là dans l’affaire, puisque Sandro Tonali, lui aussi concerné, serait prêt à se dénoncer auprès du procureur pour diminuer sa sanction. Le milieu de Newcastle pourrait avoir d’autres ennuis, puisque selon Il messaggero, ce serait lui qui aurait suggéré et installé l’application de paris sur le téléphone de Fagioli, entraînant celui-ci dans une spirale addictive. Les deux joueurs (interrogés par la police jeudi puis écartés du rassemblement de l’équipe nationale italienne) risquent une amende et une suspension de trois ans s’ils sont déclarés coupables, tandis que leur compatriote Nicolò Zaniolo dit n’avoir pas parié sur du football, ce que Tonali et Fagioli auraient fait.

Grosse cote, gros gain, gros scandale !

