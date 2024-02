La presse espagnole annonce (encore) l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Et c’est reparti pour un tour.

Kylian Mbappé aurait annoncé son futur départ aux dirigeants et au groupe du Paris Saint-Germain la semaine passée. Rien n’est encore officiel, mais il n’en fallait pas plus pour enflammer une nouvelle fois la planète football. Sa moue en sortant du bus sur le parking de la Beaujoire et ses grimaces sur le banc des remplaçants samedi – avant son entrée et son but habituel (0-2) – n’ont évidemment pas fait descendre la tension. Ce lundi, Marca y va alors de sa bombe pour continuer ce pressing de tous les instants en annonçant que le capitaine de l’équipe de France a d’ores et déjà signé au… Real Madrid !

Le média espagnol continue en dévoilant d’autres scoops selon lesquels Mbappé arriverait dans la capitale ibérique dès le 1er juillet, en plein week-end de huitièmes de finale de l’Euro, où l’attend désormais un contrat de cinq ans avec le plus gros salaire du club. D’après Marca, les contacts entre le vainqueur de quatorze ligues des champions et l’attaquant du PSG ont été rétablis en janvier dernier et l’accord aurait été rapidement trouvé. Jonglant entre les rumeurs depuis de longues années, la presse espagnole semble plus proche que jamais d’un dénouement véridique, comme quoi même une horloge cassée donne deux fois la bonne heure par jour. De leur côté, après s’être longtemps tournées autour, les deux parties vont enfin se retrouver et ainsi mettre fin à un feuilleton devenu lassant.

Les diffuseurs de la Ligue 1 vont devoir réfléchir à d’autres plans que la caméra isolée sur Kyk’s désormais.

