La Premier League va changer la police de ses maillots pour la saison prochaine

Police partout, justifié nulle part.

Ce mardi, la Premier League a annoncé une petite révolution à venir pour la saison prochaine. L’élite du football anglais va changer légèrement l’apparence de ses maillots en adoptant une nouvelle police de caractères à partir de la saison prochaine. En partenariat avec l’entreprise Avery Dennison, cette évolution porte sur la taille des noms et numéros des joueurs et l’intégration du logo de la Premier League à plusieurs endroits. C’est le premier changement de ce type depuis 2017 et seulement le troisième depuis 30 ans dans le championnat anglais.

We’re excited to debut a brand new @PremierLeague name and number font and updated sleeve badge beginning with the 23/24 season. Visit https://t.co/V1wEa3zc96 to watch our film about the process and enjoy some detail shots of the new font below. #Embelex pic.twitter.com/Yn8ZxhREiv — Avery Dennison (@AveryDennison) March 14, 2023

Les modifications sont subtiles et doivent être cherchées dans les détails, entre le léger lifting des caractères et l’incrustation des codes visuels de la Premier League. Directeur commercial de la Premier League, Will Brass a justifié ces changements par la volonté de l’instance de « créer de nouveaux noms et numéros qui soient non seulement plus clairs pour ceux qui regardent les matchs dans les stades ou à la maison, mais qui aient également incorporé plus facilement la marque Premier League ». Avec une plus grande lisibilité et une identification facilitée, les maillots de la Premier League version 2023-2024 sont déjà prêts à conquérir les nombreux fans du championnat anglais.

Hâte de voir ce petit Player en action.

