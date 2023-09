La Pologne connaît son nouveau sélectionneur

Tant qu’il ne vole pas l’orange du marchand.

Une semaine après l’éviction de Fernando Santos, la sélection polonaise a trouvé son nouveau guide en vue de l’Euro 2024, en la personne de Michał Probierz. Mal en point dans les qualifications pour la prochaine compétition internationale européenne, l’équipe de Robert Lewandoswki pointe à la quatrième place de son groupe, après cinq matchs sur huit. La deuxième position qualificative, occupée par la Tchéquie, n’est toutefois qu’à deux points, tandis que la première, détenue par l’Albanie, est à quatre longueurs.

🆕 Michał Probierz przez ostatnie miesiące prowadził reprezentację Polski U-21. 🇵🇱 Oto najważniejsze liczby, podsumowujące ten okres w wykonaniu tego zespołu i trenera. ⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 20, 2023

Ancien milieu de terrain, Michał Probierz était jusqu’alors, et depuis juillet 2022, entraîneur des moins de 21 ans de la Pologne, avec lesquels il restait sur sept matchs sans défaite. Ses plus belles heures d’entraîneur ont été avec le club de Jagiellonia, où il a remporté une Coupe de Pologne et une Supercoupe en 2010, et qu’il a mené à la deuxième place du championnat en 2017. Il a aussi réalisé le doublé Coupe-Supercoupe en 2020 avec le KS Cracovia.

Monsieur Probierz pour nettoyer la Pologne

