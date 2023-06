La Juventus renvoie Paredes à Paris

Paredes la sortie.

Leandro Paredes est de retour au Paris-Saint-Germain. Prêté avec option d’achat à la Juve à la fin de la saison 2022, le milieu de terrain de 28 ans n’a pas été conservé par les Bianconeri. Cette saison, l’Argentin n’a joué qu’une vingtaine de matchs et ce n’était pas l’amour fou avec l’entraîneur Massimilano Allegri. Il a juste eu le temps de marquer un but et fournir une passe décisive.

Grazie Leandro 🇦🇷 — JuventusFC (@juventusfc) June 23, 2023

Sous contrat avec Paris jusqu’en 2024, il a récemment affirmé sa volonté de rester en Europe et de continuer au PSG, si Luis Enrique en devenait l’entraîneur. « Il conviendrait très bien au PSG, tout le monde parle de lui. S’il vient au club, j’aimerais rester. C’est un grand entraîneur, il a un nom et c’est très important. Ce sera très bon pour le club et pour nous », a-t-il déclaré au média argentin TyC Sports.

