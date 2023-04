Mbappé, Messi et Neymar parmi les pires dribbleurs de Ligue 1

Les hommes mentent, pas les chiffres.

Compilé sur Foot Mercato, le classement des dribbles ratés sur cette saison de Ligue 1 est dominé par le PSG. Kylian Mbappé est le joueur de Ligue 1 qui compte le plus de dribbles loupés cette saison, avec 86 tentatives avortées, devant Nuno Tavares (71), Leo Messi (56), Ludovic Blas (54), Rayan Cherki (47) et Neymar (46). En nombre de dribbles ratés par match, Kyks (3,4) est également en tête devant Sofiane Diop (3) et ce même Nuno Tavares (2,8), alors que la Pulga et le Ney (2,3) sont 6es ex aequo.

On comprend qu’Al-Hilal veuille offrir un contrat à 400 millions annuels au troisième pire dribbleur de Ligue 1.

