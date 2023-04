L’offre mirobolante d’un club saoudien pour Leo Messi

Pas certain que la Ligue 1 soit diffusée en Arabie saoudite.

La liaison entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain semble s’effriter un peu peu plus chaque jour. En fin de contrat au mois de juin 2023, Messi ne manquerait pas de courtisans. En plus de l’intérêt, évidemment, du FC Barcelone, le club d’Al Hilal aurait dégainé une offre contractuelle démesurée pour attirer le champion du monde de 35 ans. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club saoudien, actuel troisième de son championnat, serait prêt à proposer un contrat à plus de 400 millions d’euros par an au septuple ballon d’or (Cristiano Ronaldo, qui a signé cet été dans le même championnat du côté d’Al-Nassr, toucherait 400 millions d’euros en deux ans et demi).

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

