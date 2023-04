Khephren Thuram : « Marcus s’est un peu moqué de moi »

Joueur de l’équipe de France, mais grand frère avant tout.

Alors que Kylian Mbappé venait d’inscrire son second but de la soirée pour porter le score à 4-0 ce vendredi contre les Pays-Bas, Didier Deschamps décidait de lancer Khephren Thuram dans le grand bain. À quelques minutes du coup de sifflet final, le Niçois a donc remplacé Adrien Rabiot pour honorer sa première sélection. Rapidement, l’Aiglon s’est procuré une occasion d’ouvrir son compteur en Bleu, mais sa frappe à l’entrée de la surface fut trop molle pour surprendre Jasper Cillessen. « J’ai mal pris le ballon, ça arrive. Je ne me suis pas posé de question, j’ai accéléré quand j’ai vu que j’avais de l’espace », a-t-il raconté en zone mixte.

De quoi se faire chambrer par son grand frère Marcus. « Il s’est un peu moqué de moi à cause de ma frappe écrasée », a confié Khephren avec un large sourire. Toutefois, le joueur du Borussia Mönchengladbach n’est pas qu’un grand frère moqueur, puisqu’il est aussi un grand frère fier de son cadet : « Marcus m’a dit qu’il était très content pour moi, très fier. C’est le meilleur grand frère, il est toujours derrière moi, c’est la même chose pour moi, on est comme ça. »

Qui va marquer en premier entre les deux ?

