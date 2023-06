Plainte de Karim Benzema : amende requise contre un militant d'extrême droite

Le « Nueve » a quitté l’Europe, mais il n’a pas encore délaissé le terrain judiciaire.

En mai 2022, Karim Benzema avait porté plainte pour diffamation contre le militant d’extrême droite Damien Lefèvre, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Damien Rieu. En cause : deux tweets publiés par ce dernier en 2020. Sur le premier, on voyait KB9 en compagnie de l’imam de Meaux, dont le domicile venait d’être perquisitionné après l’assassinat de Samuel Paty (aucune poursuite n’avait été menée ensuite), ainsi qu’un commentaire invitant la justice à s’intéresser « au financement des mosquées de Bron », la ville natale de l’ex-Gone. Sur le second, l’ancien porte-parole du groupuscule Génération identitaire avait comparé la célébration du joueur pointant son doigt vers le ciel à des gestes effectués par des djihadistes, en insinuant que « Benzema veut nous faire passer un message ». Deux tweets toujours visibles sur le réseau à l’oiseau bleu.

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

Ce mardi, le parquet de Lyon a requis une amende de 10 000 euros contre Damien Rieu. « L’amalgame est non seulement diffamatoire, mais il est abject et grotesque », a exposé le procureur Alain Grellet, selon des propos rapportés par l’AFP. « Quand on est une star, on a des responsabilités, il a envoyé des signaux ambigus très graves. C’est monsieur Benzema qui devrait être à ma place aujourd’hui », a pour sa part dénoncé le militant. Le jugement a été mis en délibéré au 19 septembre.

Au revoir Lahoz