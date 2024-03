John Textor déplore la suprématie du PSG en Ligue 1

Peut-on faire un bon feuilleton sans une dose de suspense ?

Lors d’un colloque sur le business dans le football, organisé ce jeudi par le Financial Times à Londres, le propriétaire américain de l’Olympique lyonnais a lâché ses quatre vérités sur la compétitivité de la Ligue 1. « Qui va s’intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? Tout le monde se bat pour la deuxième place, c’est la même équipe qui l’emporte chaque année », a-t-il déploré. Si Monaco et Lille ont ramassé les miettes, le PSG de QSI a remporté neuf des onze dernières éditions.

« Je n’aime pas leur modèle, on peut les battre. Si on continue comme ça, en y amenant du divertissement et de la technologie, on pourra vraiment gagner plus d’argent que les Qatariens, a continué Textor. On est en concurrence avec un gouvernement, pas une entreprise privée. En privé, et parfois en public, je demande à Nasser al-Khelaïfi si quelqu’un s’amuse. Pourquoi est-ce qu’il aime ça ? »

Le nouveau boss des Gones ressemble de plus en plus à Jean-Michel Aulas.