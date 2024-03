Henry sur Benzema : « Tout est ouvert »

Titi ménage le suspense.

En marge du tirage au sort du tournoi olympique, plutôt clément avec les Bleus, Thierry Henry a été invité à se prononcer sur l’intérêt de Karim Benzema pour les JO. « Je croyais que j’étais là pour le tirage… Je vous ai déjà dit que je ne vous parlerai pas des joueurs, vous le saurez en temps et en heure. Tout est ouvert », a souri le sélectionneur au micro de France 3.

Un sourire également arboré à la vue du tirage au sort : « On a un match amical contre les États-Unis lundi, en général on ne joue pas contre un futur adversaire… On va pouvoir étudier les équipes qu’on va devoir jouer. Mais on peut se tourner vers les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Le staff peut déjà commencer à travailler. » Avant d’ajouter un mot sur ses ambitions : « Visualiser l’or. On fera tout pour aller chercher cette médaille. Avoir cette équipe de 1984 ici, c’est un symbole, mais ça fait quand même 40 ans. »

D’accord, mais avec Karim et Kylian ?

