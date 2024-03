Guion répond à Riera : « Je n'ai jamais vu un entraîneur aussi irrespectueux de ses collègues »

Albert Riera continue de se faire des copains dans la profession.

En poste aux Girondins de Bordeaux depuis la mi-octobre, le technicien espagnol a pris l’habitude de lâcher des petits tacles en conférence de presse. Au moment d’évoquer la situation de son équipe avant le match contre Rodez, l’entraîneur de 41 ans n’a pas été tendre avec ses prédécesseurs, visant notamment David Guion : « Quand je suis arrivé, c’était une équipe malade. Quand tu arrives dans un club, tu dis “merci’”à ceux qui ont travaillé avant. Dans ce moment, je ne peux pas apprécier ce qu’il y avait avant. C’est la vérité. »

Forcément, il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour avoir la réponse du principal intéressé, qui a contacté Sud-Ouest : « Je n’apprécie pas du tout ses propos, d’autant que ce n’est pas la première fois. Cela fait près de 10 ans que j’entraîne en Ligue 1 et en Ligue 2 et je n’ai jamais vu un entraîneur aussi irrespectueux de ses collègues. Il débute, il apprend, je lui souhaite de réussir et aux Girondins de remonter, mais il pourrait faire preuve d’humilité. »

Le corporatisme ? Riera ne connaît pas.