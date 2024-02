Pronostic Troyes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux confirme son renouveau face à Troyes

Entraineur de Bordeaux en début de saison, David Guion a rapidement retrouvé un banc en Ligue 2 après son éviction du club girondin. L’ancien coach du stade de Reims est arrivé après que, un autre ancien Bordelais, l’intérimaire Alou Diarra, ait contribué à l’amélioration des résultats de l’ESTAC. En souffrance sous Kisnorbo, Troyes est actuellement en 15e place avec 4 points de plus que le 1er relégable. Victorieux d’Ajaccio à domicile, la formation troyenne avait ensuite perdu à Concarneau (1-0) avant d’accrocher le week-end dernier une équipe caennaise qui joue les premiers rôles dans le championnat (0-0). Durant la trêve hivernale, Elisor est arrivé pour aider Troyes dans sa mission maintien.

De son côté, Bordeaux était évidemment l’un des grands favoris à la montée. Proche de retrouver la Ligue 1 l’an passé, la formation girondine a raté son entame de championnat. Arrivé pour remplacer Guion, Riera a mis un peu de temps à imposer sa patte sur le jeu des Bordelais. Depuis quelques rencontres, Bordeaux semble beaucoup mieux comme il l’a confirmé lors des deux derniers matchs avec une victoire face à la lanterne rouge valenciennoise (3-1) et une autre face au leader, Angers (1-0). Moins percutant que la saison passée, le géorgien Davitashvili a inscrit le seul but de ce choc. De son côté, le défenseur Marcelin a été exclu et manquera ce déplacement dans l’Aude. Sur une bonne dynamique, Bordeaux devrait remporter sa 3e victoire de rang face à Troyes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Troyes se reprend à Bordeaux