Troyes se reprend à Bordeaux

Bordeaux 0-1 Troyes

But : Lefebvre (34e)

Enfin !

Après vingt déplacements consécutifs sans gagner toutes compétitions confondues, Troyes s’est imposé à l’extérieur. Lors de la seizième journée de Ligue 2, Bordeaux s’est en effet incliné à la maison face à un Estac qui vient tout juste de se séparer de son ancien entraîneur Kisnorbo. Avec l’ex-Girondin Diarra sur leur banc, les visiteurs (dix-septièmes) ont en effet su capitaliser sur une certaine réussite défensive pour prendre les trois points et revenir à deux unités de leurs adversaires du jour (treizièmes).

Davitashvili a ainsi touché le poteau à deux reprises, alors que Vipotnik aurait pu ouvrir le score plusieurs fois. En face, Lefebvre a au contraire réussi à trouver le chemin des filets à la demi-heure de jeu au bout d’une contre-attaque et après quelques opportunités gâchées par son équipe. Et si M’Changama et Chavalerin ou encore Cervantes ont loupé le break, cette victoire sur la plus courte des marges a finalement été facilitée par l’expulsion d’Ekomié à la 64e minute pour une faute en tant que dernier défenseur.

Pas la peine de chercher un nouveau coach, si ?

Bordeaux (4-3-3) : Straczek – Michelin (Nsimba, 78e), Gregersen, Barbet, Ekomié – Ignatenko (Sissokho, 63e), Diaz, Weissbeck (Bokele, 68e) – Davitashvili (Elis, 63e), Livolant (De Lima, 63e), Vipotnik. Entraîneur : Riera.

Troyes (4-3-3) : Alemdar – Boura, Tahrat, Ndiaye, Conté – Chavalerin, Diop, M’Changama (Mazou-Sacko, 78e) – Dong, Saïd, Lefebvre (Olaitan, 68e ; Cervantes, 94e). Entraîneur : Diarra.

