Pronostic Bordeaux Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux la passe de Troyes

Grand favori à la montée, Bordeaux a connu un départ catastrophique au point de se retrouver aux portes de la zone de relégation. Ce mauvais passage a poussé les dirigeants girondins à se séparer de David Guion pour nommer Albert Riera. Le technicien espagnol a mis un peu de temps à imposer sa patte mais doit se réjouir des derniers résultats de son équipe. En effet, les Bordelais viennent de s’imposer lors des deux dernières journées face à Annecy (3-1) et contre le Paris FC (1-2). En manque de réussite depuis l’entame du championnat, la formation bordelaise s’est imposée au bout du temps additionnel à Charléty avec un but du capitaine Barbet sur coup de pied arrêté qui a profité d’une faute de main du portier parisien. Ces succès ont permis à Bordeaux de remonter à la 13e place avec 5 points d’avance sur le 1er relégable, qui n’est autre que Troyes.

En face, Troyes était aussi attendu dans la course à la montée, ou au moins aux playoffs. En difficulté l’an passé, l’ESTAC montre de nouveaux signes de fébrilité lors de cet exercice et se retrouve englué dans la zone de relégation. Il y a quelques semaines, la formation troyenne avait en ligne de mire les premières places non relégables mais accusent désormais 3 points de retard sur Caen, 16e. En cas de faux-pas ce samedi, Troyes pourrait voir cet écart s’agrandir et se retrouver en grand danger. Le week-end dernier, Troyes a subi un 3e revers de rang face à Guingamp (0-1). Ces résultats catastrophiques ont eu raison du coach décrié Kisnorbo. Revigoré par ses 2 récents succès, Bordeaux devrait prendre le meilleur sur Troyes et enchaîner une 3e victoire de rang en Ligue 2.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

