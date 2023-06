Finale C1 : les supporters de Man City devront arriver 9h à l’avance

Comme par hasard.

L’UEFA veut éviter le traumatisme de la finale de la Ligue des champions 2022. L’année passée, la finale entre Liverpool et le Real Madrid (0-1) a été marquée par des incidents touchant de milliers de supporters des deux équipes. L’UEFA souhaite ne plus avoir de tels dysfonctionnements avec un afflux de fans et des défaillances de la billetterie.

D’après le Daily Mail, l’instance européenne a demandé aux supporters de Manchester City d’être au stade Atatürk d’Istanbul avec neuf heures d’avances. La rencontre débute à partir de 21h entre les deux équipes. Avec ce dispositif, l’UEFA veut tout simplement éviter une surcharge des transports avant le début du match.

Au pire, les joueurs de l’Inter Milan pourront mettre le bus autour de l’enceinte pour assurer la sécurité.

Pronostic Manchester City Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue des Champions