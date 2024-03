Fenerbahçe pense à se retirer du championnat à la suite des violences à Trabzonspor

Action, réaction.

À la suite des graves incidents qui ont émaillé la fin de la rencontre entre Trabzonspor et Fenerbahçe dimanche (2-3), lors de laquelle les joueurs stambouliotes ont été violemment agressés après avoir célébré leur victoire sur la pelouse, l’actuel deuxième du championnat a déclaré dans un communiqué publié ce lundi qu’il pensait à « se retirer du championnat ». Le conseil d’administration du club a annoncé qu’une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 2 avril prochain.

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2024

De son côté, la FIFPRO, le syndicat des joueurs et des joueuses, a également pris la parole : « Les autorités publiques et les dirigeants du football ont la responsabilité de protéger la sécurité et le bien-être des footballeurs sur leur lieu de travail, et nous prévoyons les mesures les plus strictes possibles pour faire face à la violence commise hier par les supporters de Trabzonspor. Les auteurs qui ont lancé des objets sur les joueurs et sont entrés sur le terrain pour affronter l’équipe adverse doivent être tenus pour responsables de leurs actes afin de souligner que la violence n’est pas acceptable dans une partie du football professionnel. »

Triste spectacle.

Douze personnes interpellées après l'épisode de violences en Turquie ce dimanche