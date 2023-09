Everton et Hummel s’associent et lancent un maillot pour l’égalité dans le foot

Hummel a le sens du timing.

Everton et son équipementier Hummel ont annoncé ce mardi le lancement d’un maillot en édition limitée, destiné à promouvoir l’égalité dans le football et à lever des fonds pour l’association caritative du club. Une action menée par la marque danoise avec sept clubs du monde professionnel, le Real Betis, Everton, Southampton, Coventry City, Cologne et Brøndby, qui porteront donc une tunique aux couleurs arc-en-ciel. Une initiative à la portée assez large, mais qui trouvera aussi une issue sociale très concrète, puisqu’une partie des sous obtenus pour chaque maillot sera effectivement utilisée à des fins solidaires dans les villes concernées.

More than a piece of sportswear. Together with Real Betis, Las Palmas, Everton, Southampton, Coventry City, FC Köln, and Brøndby, we present our new limited edition Equality Jersey to celebrate equality and inclusion in the world of sports. pic.twitter.com/5sBgvLXSQS — hummel (@hummel1923) September 26, 2023

Pour ses 100 ans, Hummel souhaite donc marquer le coup et réaffirmer son engagement pour la promotion de l’égalité pour toutes et tous dans le foot et dans le sport plus largement. Dans un communiqué, Richard Kenyon, directeur commercial et de la communication d’Everton, a ainsi évoqué les objectifs sociétaux de ce maillot : « On veut que ce maillot éveille les consciences de tous les aspects de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion, et qu’il célèbre le fait que notre sport soit pour tout le monde. »

Et pour montrer à quel point il est engagé dans la démarche, le club a même choisi de lancer cette campagne le jour de l’anniversaire de Gana Gueye !

