Entre Maradona et Messi, le pape choisit… Pelé

Au nom du D10s, d’O Rei et de Lionel Messi.

Comme tout grand fan de football, le pape François a été questionné à propos de l’attribution de son huitième Ballon d’or à Lionel Messi ce lundi. Mais alors que les journalistes de la radio italienne Rai lui demandaient celui qu’il préférait, en tant qu’argentin, entre l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et Diego Maradona, le chef de l’Église catholique a préféré se défausser en ajoutant le Brésilien Pelé à la discussion.

« Maradona, en tant que joueur, est un grand, mais en tant qu’homme, il a échoué. Le pauvre a glissé dans la cour de ceux qui l’ont flatté et ne l’ont pas aidé. Il est venu me voir la première année de mon pontificat et le pauvre est mort à la fin… Messi est très correct, c’est un gentleman. Mais pour moi, de ces trois-là, le grand gentleman, c’est Pelé », a tranché le pape ce mercredi, qui a rencontré la légende décédée fin 2022 dans un avion à Buenos Aires.

Le souverain pontife aussi maîtrise les feintes de corps.

