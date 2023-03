Pelé aurait une fille cachée

1000 buts ou 1000 femmes ?

Trois mois après l’annonce de son décès, on en sait plus sur l’héritage de Pelé, dont le testament vient d’être rendu en partie public. C’est Luiz Kignel, expert médico-légal et avocat de Marcia Cibele Aoki, la dernière épouse du triple champion du monde, qui en a dévoilé les contours à l’AFP ce mardi. Le spécialiste précise que la veuve du légendaire attaquant va conserver 30% de ses biens, dont la maison où ils vivaient au Brésil. Les 70% restants sont destinés aux sept enfants de Pelé, mais une huitième personne pourrait aussi être concernée.

« Il a indiqué l’éventualité de l’existence d’une autre fille, dont la reconnaissance dépendra d’un test ADN qui n’a pas pu être effectué » (sur Pelé) en raison de la pandémie et de son état de santé », a indiqué Me Kignel. Pelé aurait donc un huitième enfant non reconnu, d’une femme brésilienne qui aurait saisi la justice pour faire reconnaître son lien de parenté. Il faudra donc attendre les résultats des tests à effectuer sur l’un des enfants reconnus de la légende de Santos. À noter aussi que l’inventaire de ses biens n’est pas encore complet, et que le montant total de sa succession n’est toujours pas connu.

Les Brésiliens et leurs fins de carrière…

