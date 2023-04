Une ligne de plus au palmarès du Roi.

Victoire pour la Fondation Pelé avec l’entrée du mot correspondant au surnom dans la légende brésilienne dans le dictionnaire portugais. Inscrit comme nom commun, sans majuscule donc, le terme porte la définition suivante : « Quelque chose ou quelqu’un qui sort de l’ordinaire, quelque chose ou quelqu’un qui par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité ne peut être assimilé à rien ni personne d’autre, comme Pelé®, surnom d’Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considéré comme le plus grand sportif de tous les temps ; exceptionnel, incomparable, unique ». Il est aussi devenu synonyme d’excellence.

La demande avait été déposée mi-avril sur le compte Twitter de l’ancien attaquant décédé en décembre 2022. Elle avait été soutenue par le club de Santos pour qui Pelé a joué plus de 650 fois ainsi que par le média Sportv appartenant à Globo, groupe médiatique très puissant au Brésil.

O REI OFICIALMENTE ESTÁ NO DICIONÁRIO!

Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua… pic.twitter.com/Yy5RwWjq8J

— Pelé (@Pele) April 26, 2023