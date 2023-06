L'Irlande s'impose sans briller contre Gibraltar

Irlande 3-0 Gibraltar

Buts : Johnstone (52e), Ferguson (59e) et Idah (90e+2)

Une bouffée d’Eire frais.

Battue par la France et la Grèce lors de ses débuts dans le groupe B, l’Irlande a relevé la tête contre Gibraltar ce lundi à l’Aviva Stadium (3-0). Dayl Coleing a été sollicité au bout de 25 secondes de jeu sur une première frappe signée Jamie McGrath (1re). La défense gibraltarienne a tenu plus longtemps que lors de ses trois matchs précédents, où elle avait systématiquement craqué dans les 23 premières minutes. Dara O’Shea (17e) et Evan Ferguson (23e) ont tenté leur chance de l’extérieur de la surface, mais sans inquiéter le gardien. Michael Obafemi, qui n’avait eu droit qu’à des miettes contre la France et la Grèce, n’a quant à lui pas su mettre sa titularisation à profit. Au contraire, l’attaquant de 22 ans a raté le ballon face à la cage, alors qu’il n’avait plus qu’à mettre son pied en opposition (19e).

McGrath a réveillé l’Aviva en déclenchant une frappe instantanée du gauche, claquée par Coleing (44e). L’ange gardien gibraltarien n’a cependant rien pu faire lorsque l’opportuniste Michael Johnstone a poussé le ballon au fond à la suite d’un coup franc de Will Smallbone détourné par le mur (1-0, 52e). Ferguson a marqué à son tour d’un coup de casque bien smashé (2-0, 59e). Coleing a empêché l’attaquant de Brighton de signer son doublé (82e), mais le capitaine James McLean, qui fêtait sa 100e cape, a déposé un centre impeccable sur la tête d’Adam Idah pour clore la soirée (3-0, 90e+2). Les Boys in Green passent provisoirement devant les Pays-Bas et reviennent à trois unités de la Grèce, entretenant ainsi l’espoir de voir l’Euro.

C’est quand même autre chose quand Johnny Sexton est sur le terrain.

Irlande (3-4-3) : Bazunu – Collins (Johnstone, 46e), Egan, O’Shea – Knight (Hendrick, 84e), Cullen, McGrath, McClean – Smallbone (Browne, 72e), Ferguson (Idah, 84e), Obafemi. Sélectionneur : Stephen Kenny.

Gibraltar (5-4-1) : Coleing – Olivero, Annesley, Chipolina (Mouelhi, 43e), Lopes, Sergeant (Wiseman, 46e) – Ronan, Hartman, Britto (Ballantine, 73e), Pozo (Jolley, 68e) – El Hmidi (De Barr, 46e). Sélectionneur : Julio Ribas.

5 millions de Français se sont endormis devant leur télé vendredi soir