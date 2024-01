CAN 2023 : le Nigeria devra faire sans un de ses tauliers

Comme Terem Moffi, Wilfred Ndidi regardera les Super Eagles de loin.

Après avoir joué toutes les rencontres de son pays aux CAN 2019 et 2021, Wilfred Ndidi n’en jouera cette fois aucune. Le milieu défensif de Leicester est forfait pour la CAN, il est remplacé par celui du Royal Antwerp, Alhassan Yusuf. Cette perte pour les Super Eagles est d’autant plus préjudiciable que l’entrejeu est probablement le secteur le moins bien fourni de leur sélection. Un défaut qui pourrait se payer cher dans la poule qu’elle partage avec la Côte d’Ivoire, pays organisateur, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale.

Vous ne voulez pas ramener John Obi Mikel ?

