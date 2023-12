Le Nigeria se passe de Terem Moffi pour la CAN

Terem Moffi peut tirer la tronche, Francesco Farioli peut être tout sourire.

Alors que le Sénégal, qui a dévoilé ce vendredi sa liste pour la prochaine CAN, a pioché en conséquence dans les effectifs de Ligue 1, le Nigeria s’est lui beaucoup plus abstenu. Il n’y aura qu’un seul représentant du championnat de France chez les Super Eagles : Moses Simon, pensionnaire du FC Nantes, qui devra se battre pour obtenir du temps de jeu dans un secteur de jeu hyper fourni, mais dans lequel ne figure pas Terem Moffi, laissé de côté par le sélectionneur portugais José Pereiro.

The 25 ready to give their all, ready to do it again! #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e5eCGyJyCs

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 29, 2023