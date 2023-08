Après Fabinho ou Henderson, Jürgen Klopp ne veut pas céder Salah à l’Arabie saoudite

Trop, c’est trop.

Durant l’été, Jürgen Klopp et Liverpool ont vu Roberto Firmino, Jordan Henderson et Fabinho céder aux sirènes saoudiennes. Le départ de ses cadres inquiète l’Allemand, qui estime que « la pire chose est que la fenêtre de transfert en Arabie saoudite ferme trois semaines plus tard (qu’en Europe) ». Il va tout de même devoir s’accommoder de l »influence massive du Royaume car un autre de ses joueurs phares est pisté par Al-Ittihad : Mohamed Salah. Le coach des Reds, quant à lui, ne rêve pas de voir l’Égyptien combiner avec Fabinho aussi loin d’Anfield.

Al-Ittihad est prêt à mettre près de 175 millions d’euros sur la table pour s’attirer les services de l’ailier gauche selon l’édition du jour de The Sun. Malgré cette somme exceptionnelle, Liverpool ne compte pas lâcher le joueur de 31 ans. Selon The Athletic, les Reds veulent, cette fois, se montrer ferme et résister à chaque coup de boutoir venu d’Arabie saoudite. En conférence de presse, ce vendredi, Jürgen Klopp est apparu agacé : « De notre point de vue il n’y a rien, nous n’avons pas eu d’offres. Mo Salah est un joueur de Liverpool, c’est une pièce centrale dans notre système et ce que nous faisons… Mais il n’y a rien pour le moment. Même s’il y avait quelque chose, la réponse serait non. »

Entre la Ligue Europa et la Ligue des champions asiatique, la balance pourrait pencher vers en voyage en Ouzbékistan.

Mohamed Salah en partance pour Al-Ittihad ?