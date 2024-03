Kombouaré : « Les joueurs sont un peu responsables de la situation  »

Nantes présente son nouvel entraîneur, épisode 84.

Ce mardi, Antoine Kombouaré a été officiellement nommé pour reprendre la tête des Canaris, deux jours après l’éviction de Jocelyn Gourvennec. En conférence de presse, le directeur général du club, Franck Kita, est revenu sur ce récent changement d’entraîneur, le deuxième cette saison après le licenciement de Pierre Aristouy à la fin du mois de novembre. « Ce qui nous a amenés à nous séparer de Jocelyn Gourvennec, c’était les résultats, a expliqué le fils du propriétaire. La gestion était très bonne, mais il manquait l’essentiel à nos yeux. On a seulement gagné trois matchs, on a perdu contre tous nos concurrents directs… »

Un an après avoir été licencié, Kombouaré retrouve le club dont il est « amoureux », lui qui se dit « reposé » après un an passé loin des bancs de Ligue 1. « Je sais que nous sommes en mission, nous avons huit matchs pour aller chercher le maintien, a-t-il expliqué. Les joueurs doivent être conscients que je suis leur troisième entraîneur de la saison, ils sont un peu responsables de la situation. Il faut trouver cette alchimie, cette recette, pour réenclencher une dynamique. »

Selon Kita, le club de Loire-Atlantique était nostalgique du passage du Néo-Calédonien, évincé au mois de mai dernier. « Peut-être que le fonctionnement avec Antoine Kombouaré a un peu trop marqué le club, a concédé le directeur général. On essayait toujours de faire comme Antoine et son staff faisaient, on regrettait cette période. Son retour va faire beaucoup de bien à tout le monde. »

Espérons pour Kombouaré que son retour chez les Canaris ne sera pas aussi court que son expérience de consultant.

