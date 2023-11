Angleterre : première convocation pour Cole Palmer et Rico Lewis

Le Palmer d’or.

Débarqué dans les dernières heures du mercato en provenance de Manchester City, Cole Palmer fait les beaux jours de Chelsea depuis le début de saison. Avec quatre buts et quatre passes en onze matchs avec les Blues, l’ailier a de suite prouvé qu’il avait le niveau pour être un membre important du secteur offensif londonien, et désormais de l’équipe d’Angleterre. Avec les forfaits cumulés de Callum Wilson, James Maddison et Lewis Dunk pour la prochaine fenêtre internationale, Gareth Southgate s’est en effet tourné vers la jeunesse pour compléter l’effectif.

Car à Palmer, s’est également joint Rico Lewis, 18 ans, latéral prometteur de Manchester City. Enfin, Southgate a choisi d’appeler Ezri Konsa en défense central, récompensé de son actuelle cinquième place avec Aston Villa.

Three lionceaux.

L'Angleterre commence sa Coupe du monde U17 par un 10-0