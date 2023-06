43 000 billets vendus pour la finale de Ligue des champions à San Siro

Milan revit.

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre l’Inter et Manchester City à Istanbul, les Intéristes ont mis en vente des billets pour regarder le match sur écran géant depuis San Siro. Et d’après la Gazzetta dello Sport, les 43 000 places potentielles ont été vendues en seulement sept heures, poussant la file d’attente sur le site Vivaticket à une heure tout au long de la journée de mardi.

San Siro sold out: 43.000 biglietti venduti in 7 ore per vedere City-Inter sul maxischermo #CityInter https://t.co/URIhpIuElE

— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 6, 2023