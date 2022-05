Bordeaux se dirige droit vers la Ligue 2, Metz dépasse Saint-Étienne

Bordeaux n’est pas encore officiellement en Ligue 2. Mais c’est tout comme. Incapables de forcer la décision contre Lorient, samedi soir (0-0), les Girondins (20es) accusent trois points de retard et une différence de buts nettement défavorable par rapport au 18e, Metz. Les Grenats, sortis victorieux de leur rencontre face à Angers (1-0), sont les grands gagnants de la soirée dans le bas de tableau puisqu'ils ravissent la place de barragiste à Saint-Étienne, surpris par Reims (1-2). La dernière journée s’annonce irrespirable !

Le calvaire de Bordeaux est sur le point de prendre fin et, comme l’on pouvait le craindre, c’est bien la Ligue 2 qui attend de pied ferme le club au scapulaire, tenu en échec par Lorient lors de son match de la dernière chance (0-0). On espérait une révolte girondine, mais celle-ci n’a jamais été perceptible. Après une entame de match insipide, le premier temps fort est venu des tribunes quand, peu avant la demi-heure de jeu, les Ultramarines ont balancé des rouleaux de papier toilette sur la pelouse, pour accompagner par le geste une banderole au message déjà sans équivoque :. Pas de quoi réveiller les locaux, incapables de sortir de leur léthargie. À l’exception de Sékou Mara, le seul à s’être procuré des semblants d’occasions (41, 45+6). Le seul, aussi, à avoir suscité quelques frissons dans les travées du Matmut Atlantique.L’ambiance est restée très tendue tout au long du second acte et le FCGB, qui a certes appuyé sur l’accélérateur, n’a pu trouver la faille devant Mathieu Dreyer. Les Merlus, pour leur part, ont défendu ce point du nul avec acharnement et auraient pu repartir avec les trois points si Gaëtan Poussin ne s’était pas employé sur une frappe lointaine de Dango Ouattara (59). Pour ne rien arranger, Gideon Mensah a été expulsé pour excès d’engagement (86), les esprits se sont tendus alors que les ultras craquaient des fumigènes, et les Bordelais, désespérément muets, ont fini sous les huées. Avec trois points de retard sur Metz et une différence de buts de -41 (contre -29 pour Metz), il faudra un miracle pour accrocher le barrage lors de la dernière journée.Avant d’aborder cette 37sup>e journée, l’AS Saint-Étienne espérait encore se rapprocher de la 17sup>e place, synonyme de maintien. Au sortir de son revers contre Reims (1-2), elle est avant-dernière et aura donc un pied en Ligue 2 avant d’aller à Nantes, samedi prochain. Dans un Chaudron à huis clos, les Verts ont été refroidis d’entrée par Marshall Munetsi, opportuniste devant Paul Bernardoni. Il n’en fallait pas plus pour piquer au vif les Foréziens, qui ont rapidement recollé grâce à Eliaquim Mangala. L’ex-international français a profité d’un cafouillage sur corner pour expédier une frappe puissante dans le but rémoisLe début d’une longue phase de domination stéphanoise, caractérisée par une succession de situations intéressantes (douze tirs pendant le premier acte, dont cinq cadrés). Mais pas au point de tromper une nouvelle fois un Predrag Rajković vigilant. Son équipe n’avait certes plus grand-chose à jouer, mais Óscar García avait, visiblement, envie de jouer un vilain tour au club qui l’avait mis à la porte après quelques mois seulement à l’automne 2017. Entré en jeu à la pause, le revenant Hugo Ekitike a servi sur un plateau Kamory Doumbia, qui n’a pas tremblé au moment d’inscrire son premier but en Ligue 1. Trois jours après avoir été renversés à Nice (4-2), les partenaires de Wahbi Khazri ont une nouvelle fois été punis à cause de leur fébrilité défensive. Pour eux, la tâche se complique grandement.Et si le miracle que plus personne n’attendait avait bien lieu ? Il y a une semaine, plus grand-monde ne donnait cher de la peau du FC Metz, dernier de Ligue 1 et incapable de mettre un pied devant l’autre en 2022. Sauf que les Grenats, vainqueurs de Lyon le week-end précédent (3-2) ont décroché un deuxième succès de rang, ce samedi soir contre Angers (1-0), ce qui change beaucoup de choses pour la fin de saison messine. Opposés à un adversaire mathématiquement maintenu et qui n’avait, dès lors, plus rien à craindre, les protégés de Frédéric Antonetti ont pris les choses en main d’entrée. Ils ont toutefois manqué d’efficacité et de justesse dans les trente derniers mètres pour espérer mettre en danger Anthony Mandrea. Du côté du SCO, Nabil Bentaleb - auteur d’une vilaine semelle sur Pape Matar Sarr - aurait probablement mérité d’être expulsé (23sup>e), mais l’arbitre en a décidé autrement.Les Mosellans n’en ont pas fait toute une histoire, et le but libérateur est arrivé peu après le début de la seconde période. Didier Lamkel Zé, le joker camerounais enrôlé début avril, a repris de la tête un centre délicieux de Fali Candé et fait se lever le public de Saint-Symphorien. Mis en confiance, portés par des supporters enclins à les soutenir après avoir passé des semaines à les tancer, les coéquipiers de Dylan Bronn ont conservé leur avantage jusqu’au bout. Ils auraient même pu doubler la mise, mais le but de Nicolas de Préville a été refusé pour un très léger hors-jeu (76sup>e). Revenu de nulle part, Metz peut toujours espérer sauver sa place dans l’élite. Cela passe, déjà, par conserver ce siège de barragiste samedi prochain, à l’occasion d’un périlleux déplacement à Paris.