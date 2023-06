Spezia-Hellas, le match de la peur

Qui n’a pas eu un ancien camarade de classe flirtant tout au long de l’année avec le bonnet d’âne, ou bien un autre décidant de se réveiller lors du dernier trimestre. Deux paresseux souvent chanceux de pouvoir compter sur les rattrapages, soit une allégorie parfaite du Spezia Calcio et du Hellas. Respectivement 17e et 18e de Serie A à l’issue de cette saison, les deux équipes ont conclu l’exercice 2022-2023 avec le même nombre de points (31) et devront donc s’affronter dans un barrage à couteaux tirés, ce dimanche.

Pour pimenter la lutte pour le maintien, la Lega Serie A a décidé l’été dernier de remettre en place un système de barrage entre le premier relégable et le premier non relégable, une idée forcément frustrante pour le second. La dernière fois, c’était en 2005 entre Parma et Bologna, et les Parmigiani l’avaient emporté. Le Hellas connaît aussi la musique : il l’a vécu en 2001, avec une issue heureuse contre la Reggina. Cette fois, le barrage se déroulera en un match sec, sur terrain neutre, sans filets de sécurité. Malheur au vaincu.

La bataille d’Émilie-Romagne

Alors que la quasi-totalité des acteurs de la Serie A est déjà en train de bronzer sur une île paradisiaque ou de profiter du désert en jouant aux pilotes de quad, les Aquilotti et les Mastini doivent livrer une ultime bataille en Émilie-Romagne. Un barrage qui se déroulera au Mapei Stadium de Sassuolo, à quasi mi-chemin entre Vérone et La Spezia. Initialement, la Lega Serie A avait jeté son dévolu sur l’enceinte de l’Udinese, la Dacia Arena. Au travers d’un communiqué, elle officialise même que le match se déroulera dans le Frioul, dimanche 11 juin à 20h45. Un choix géographique pas du goût du Spezia Calcio, estimant que ce choix n’est pas équitable en raison de la proximité géographique entre Vérone et Udine (238 kilomètres séparent les deux villes, contre 488 pour La Spezia).

Mais surtout, la principale crainte concerne la sécurité des supporters aquilotti, qui devront passer aux abords de la cité de Roméo et Juliette pour rejoindre la Dacia Arena. Et dans la Ligurie, on ne plaisante pas avec la sécurité. Le Spezia Calcio peut compter sur le soutien de Pierluigi Peracchini (maire de La Spezia), Giovanni Toto (président de la région Ligurie) et Andrea Orlando (ancien ministre du Travail italien), qui exigent un changement de stade. Dans un communiqué, ce dernier estime que ce barrage à Udine n’est pas judicieux en raison « de la dangerosité de l’itinéraire emprunté par les supporters du Spezia Calcio une grande partie du trajet ». La Lega rétropédale, ce sera finalement à Sassuolo que ce barrage se disputera.

Quid du sportif ?

« C’est frustrant, car on tenait tête au Milan pendant plus de 85 minutes, puis on s’est écroulés », s’en mordait les doigts Marco Zaffaroni en zone mixte après la 21e défaite de la saison de son équipe. Mais le tacticien véronais reste confiant : « Compte tenu du parcours effectué, on doit croire en nous et couronner notre travail. » Car oui, le Hellas est en quelque sorte un miraculé. Bons derniers de Serie A avant le Mondial avec huit longueurs de retard sur la zone libre, les Mastini sont parvenus à se relancer au fil de la saison, notamment depuis l’arrivée de Zaffaroni sur le banc la veille de Noël. Sous les ordres de l’ancien défenseur, le Hellas a remis le bleu de chauffe, réussissant à recoller avec la zone verte grâce à une reprise réussie avec une seule petite défaite en sept matchs.

<iframe loading="lazy" title="Spezia-Verona 0-0 | The points are shared in Liguria: Highlights | Serie A 2022/23" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/JhKPN893v5M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Pour le Spezia Calcio, c’est tout l’inverse. Les Aquilotti n’ont jamais été capables de creuser l’écart avec la zone de relégation. Même l’arrivée de Leonardo Semplici, dit « monsieur maintien », sur le banc fin février n’a rien changé. La bande de Nzola termine cette saison dans le dur, malgré les deux succès face à l’Inter (2-1) et le Milan (2-0), qui sont les deux seules victoires sur la phase retour. Une deuxième partie de saison chaotique pour l’écurie de Ligurie qui jouera donc sa survie à Sassuolo. Un scénario que craignait déjà Kelvin Amian en avril dernier : « On a perdu trop de points sur des détails, résultat, on se retrouve à jouer avec le feu. » Et jouer avec le feu, ce n’est jamais une bonne idée.

