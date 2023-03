L’Inter se fait piéger à La Spezia

Spezia Calcio 2-1 Inter

Buts : Maldini (55e) et M’Bala Nzola (87e, sp) pour La Spezia / Lukaku (83e, sp) pour l’Internazionale.

Une histoire de penaltys.

Avant son déplacement mardi soir à Porto, l’Inter se devait d’assurer sur la pelouse de Spezia, mais les Interistes sont tombés dans un bourbier et se sont inclinés 2-1, concédant leur sixième défaite de la saison à l’extérieur. Face à la très nette domination milanaise, Drągowski, le portier polonais se montre impériale sur sa ligne, empêchant Lautaro Martinez de trouver la faille à quatre reprises, dont une fois sur penalty au quart d’heure de jeu. L’Inter domine (plus de 65% de possession en première période) mais se montre incapable de trouver la faille, s’offre même une petite frayeur à la 32e minute, sur cette première frappe ligurienne signée Agudelo, renvoyée par Handanovič sur sa barre. Portés par un public de l’Alberto-Picco gonflé à bloc, les Aquilotti se montrent solides et rigoureux défensivement, à l’image du trio Nikolaoui-Ampadu-Caldara multipliant les interventions.

Disciplinée en bloc bas, Spezia se découvre un peu plus au retour des vestiaires. Un certain panache récompensé sur une contre-attaque éclair, Daniel Maldini parvient à crucifier Handanovič et le rival historique du club de sa famille (1-0, 55e). Jusque-là infaillible, Spezia finit par craquer, en concédant son deuxième penalty du match avec une charge de Ferrer sur Dumfries. Cette fois-ci, c’est Lukaku qui s’en charge et parvient à tromper Drągowski (1-1, 83e). L’Inter pense alors avoir fait le plus dur mais Dumfries décide de tamponner Kovalenko dans le dos et M. Marinelli siffle (logiquement) le troisième penalty de la rencontre. Sans trembler, M’Bala Nzola transforme sa tentative et inscrit son douzième but de la saison (2-1, 87e).

On leur dira quand à Naples que tout est fait pour qu’elle soit championne ?

Spezia Calcio (3-5-2) : Drągowski – Nikolaou, Ampadu, Caldara – Gyasi (Ferrer, 81e), Agudelo (Kovalenko, 67e), Bourabia, Zurkowski (Ekdal, 46e), Amian – M’Bala Nzola, Shomurodov (Maldini, 46e, Wisniewski, 89e) Entraîneur : Leonardo Semplici.

Inter Milan (3-5-2) : Handanovič – Bastoni, Acerbi, Darmian (Carboni, 80e) – Gosens (Dimarco, 66e), Mkhitaryan (Džeko, 66e), Brozović, Barella (Çalhanoğlu, 66e), D’Ambrosio (Dumfries, 66e)- Martínez, Lukaku. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Pronostic La Spezia Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A