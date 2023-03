Pronostic La Spezia Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan enchaîne face à la Spezia

Avec le retour en forme du Hellas Vérone, la Spezia, premier non relégable (17e), se trouve en danger puisque la relégation n’est plus qu’à 3 points. Les Aquilotti restent sur 7 journées de Serie A sans la moindre victoire mais ont limité la casse lors des dernières rencontres en tenant tête à l’Udinese (2-2) sur un doublé de Nzola et surtout en ne perdant pas contre le Hellas (0-0) le week-end dernier. Néanmoins, la dernière victoire à domicile de la Spezia remonte à la mi-septembre lors de la réception de la Cremonese (2-1). Dans le dur, le club désormais entraîné par Semplici possède pourtant des éléments intéressants comme Nzola, l’Ukrainien Kovalenko, le Gallois Ampadu, le Français Amian ou l’Italien Verde.

En face, l’Inter débute quelques semaines importantes puisque les Nerazzurri veulent assurer leur place de dauphin derrière un Napoli qui semble intouchable, avec ses 15 points d’avance. De plus, les Intéristes ont aussi des ambitions en coupes avec un 8e de finale de Ligue des Champions retour à disputer contre le FC Porto (victoire 1-0 à San Siro à l’aller) et une demi-finale de Coppa Italia contre la Juventus. Surpris récemment par Bologne (1-0), l’Inter s’est relancé le week-end dernier en dominant Lecce (2-0) sur des buts de Mkhitaryan et de l’inévitable Lautaro Martinez. L’argentin est en pleine forme depuis son titre de champion du Monde et empile les buts pour son équipe (son 14e en Serie A). Face à une formation de la Spezia loin d’être au meilleur de sa forme, l’Inter devrait s’imposer lors de cette rencontre.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

